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Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику состоявшегося в четверг телефонного разговора с американским... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:39
россия
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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россия, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом

15:39 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику состоявшегося в четверг телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 12:26Распространение нового коронавируса
Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо"
"Президент также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне своем телефонном разговоре с президентом США", - сказал Песков.
Ранее Кремль сообщал, что Путин и Трамп по телефону обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19 и условились о продолжении контактов на различных уровнях. Трамп также заявил Путину, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, заявили в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
23 июля, 21:59
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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РоссияСовет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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