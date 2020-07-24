Медоборудование поступит в 25 детских больниц Нижегородской области

УФА, 24 июл - РИА Новости. Более 130 единиц нового медицинского оборудования поступят в 25 детских медицинских учреждений Более 130 единиц нового медицинского оборудования поступят в 25 детских медицинских учреждений Нижегородской области в 2020 году, сообщил губернатор региона Глеб Никитин

"Оборудование закупается как в крупные центральные районные больницы, которые выполняют функции межрайонных центров, - Лысковскую, Починковскую, Сергачскую, Городецкую, - так и в небольшие центральные районные больницы, как Навашинскую, Первомайскую, Дивеевскую, Володарскую, Сосновскую, Балахнинскую и другие", - сказал Глеб Никитин, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

Он отметил, что дооснащение медицинских организаций региона высокотехнологичным оборудованием проводится в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

По его данным, в 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка семи аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации.

"Все это позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи юным пациентам и будет способствовать развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ президента о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы детских медучреждений", - добавил Глеб Никитин.

По словам главного врача Навашинской центральной районной больницы Светланы Тарасовой, новый цифровой рентгеновский комплекс станет первым оборудованием такого класса в клинике.