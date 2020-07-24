Россия пока не дала согласие возобновить авиасообщение с Белоруссией

"Что касается открытия авиасообщения с Республикой Беларусь, то департаментом по авиации направлено письмо в Росавиацию о возможном возобновлении авиасообщения в ближайшее время, также департаментом … проведены консультации с Росавиацией. Вопрос (о возобновлении авиасообщения – ред.) находится на стадии проработки сейчас, ответа на письмо не получено", - сказали в пресс-службе.