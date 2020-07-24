Россия пока не дала согласие возобновить авиасообщение с Белоруссией

МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Российская сторона пока не ответила согласием на предложение департамента по авиации минтранса Белоруссии о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе белорусского министерства транспорта и коммуникаций.
"Что касается открытия авиасообщения с Республикой Беларусь, то департаментом по авиации направлено письмо в Росавиацию о возможном возобновлении авиасообщения в ближайшее время, также департаментом … проведены консультации с Росавиацией. Вопрос (о возобновлении авиасообщения – ред.) находится на стадии проработки сейчас, ответа на письмо не получено", - сказали в пресс-службе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.