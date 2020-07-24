В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 846

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 158, до 66 846, умерли еще пять человек, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом умерли 524 пациента, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло, по данным на четверг, до 66 688, сообщалось о 519 умерших пациентах.

"Зарегистрированы 66 846 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 230 684 теста", - отмечается в сообщении.

Там говорится, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 524 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 24 июля выздоровели и выписаны 59 755 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.