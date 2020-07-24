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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574871307.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 846
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 158, до 66 846, умерли еще пять человек, всего с момента регистрации на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 846

15:36 24.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 158, до 66 846, умерли еще пять человек, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом умерли 524 пациента, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло, по данным на четверг, до 66 688, сообщалось о 519 умерших пациентах.
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"Зарегистрированы 66 846 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 230 684 теста", - отмечается в сообщении.
Там говорится, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 524 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 24 июля выздоровели и выписаны 59 755 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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