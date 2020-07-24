https://ria.ru/20200724/1574871151.html
Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции
Турция готова принимать российских туристов, и для их безопасного и комфортного отдыха предприняты все меры, рассказал РИА Новости советник по культуре и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:38
2020-07-24T15:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Турция готова принимать российских туристов, и для их безопасного и комфортного отдыха предприняты все меры, рассказал РИА Новости советник по культуре и туризму посольства Турции в России Джелаль Кылыч.
У прибывающих в Турцию туристов не будут требовать справок с отрицательным результатом теста на коронавирус и проходить двухнедельный карантин им также не придется.
Зато стоит запастись масками и перчатками, их просят носить в общественных местах. "Если у гостя нет с собой маски, то по прилету в Турцию ее предоставят бесплатно", — отметил Джелаль Кылыч.
Всем гостям прямо в аэропорту замерять температуру тела. "В случае выявления симптомов простудного заболевания, путешественнику будет проведен тест на коронавирус", — говорит представитель посольства.
По его словам, туристы могут приобрести страховку от Covid-19. Стоимость полисов — от 15 до 23 евро, а выбор страхового покрытия — от трех до семи тысяч евро соответственно.