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Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции
Турция готова принимать российских туристов, и для их безопасного и комфортного отдыха предприняты все меры, рассказал РИА Новости советник по культуре и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:38
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция

Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции

15:38 24.07.2020
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Турция готова принимать российских туристов, и для их безопасного и комфортного отдыха предприняты все меры, рассказал РИА Новости советник по культуре и туризму посольства Турции в России Джелаль Кылыч.
У прибывающих в Турцию туристов не будут требовать справок с отрицательным результатом теста на коронавирус и проходить двухнедельный карантин им также не придется.
Зато стоит запастись масками и перчатками, их просят носить в общественных местах. "Если у гостя нет с собой маски, то по прилету в Турцию ее предоставят бесплатно", — отметил Джелаль Кылыч.
Всем гостям прямо в аэропорту замерять температуру тела. "В случае выявления симптомов простудного заболевания, путешественнику будет проведен тест на коронавирус", — говорит представитель посольства.
По его словам, туристы могут приобрести страховку от Covid-19. Стоимость полисов — от 15 до 23 евро, а выбор страхового покрытия — от трех до семи тысяч евро соответственно.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
2572019
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