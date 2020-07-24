Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Турция готова принимать российских туристов, и для их безопасного и комфортного отдыха предприняты все меры, рассказал РИА Новости советник по культуре и туризму посольства Турции в России Джелаль Кылыч.

У прибывающих в Турцию туристов не будут требовать справок с отрицательным результатом теста на коронавирус и проходить двухнедельный карантин им также не придется.

Зато стоит запастись масками и перчатками, их просят носить в общественных местах. "Если у гостя нет с собой маски, то по прилету в Турцию ее предоставят бесплатно", — отметил Джелаль Кылыч.

Всем гостям прямо в аэропорту замерять температуру тела. "В случае выявления симптомов простудного заболевания, путешественнику будет проведен тест на коронавирус", — говорит представитель посольства.