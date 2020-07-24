В посольстве рассказали, чем Танзания может привлечь российских туристов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Туристов из России в Танзании могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре, рассказали РИА Новости в посольстве Танзании в РФ.

Представитель посольства добавил, что в Танзании можно отправиться на сафари и посмотреть на жизнь диких животных в естественных условиях. По его словам, отдых в стране подойдет всем туристам - и тем, кто хочет отдохнуть бюджетно, и тем, кто предпочитает премиальный отдых.