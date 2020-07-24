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В посольстве рассказали, чем Танзания может привлечь российских туристов
Туристов из России в Танзании могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:33
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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В посольстве рассказали, чем Танзания может привлечь российских туристов

15:33 24.07.2020
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© Fotolia / Photocreo BednarekГора Килиманджаро
Гора Килиманджаро
© Fotolia / Photocreo Bednarek
Гора Килиманджаро. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Туристов из России в Танзании могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре, рассказали РИА Новости в посольстве Танзании в РФ.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали возобновление авиасообщения с Россией хорошими новостями, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать.
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Сотрудник танзанийского посольства по инвестициям, туризму и торговле Томас Симон Малели сообщил РИА Новости, что в Танзании более десяти национальных парков, где можно посмотреть на природу и диких животных. Среди них примечательны национальный парк Килиманджаро, где находится самая высокая точка Африки - гора Килиманджаро, и национальный парк озера Маньяра, у берегов которого можно увидеть колонии розовых фламинго.
"Также у нас очень красивые пляжи. Например, на Занзибаре есть очень хорошие места, где можно отдыхать, проводить разные семейные мероприятия, например, организовать бракосочетание. Есть и исторические места. Например, в городе Танга есть места, где можно изучить, какая жизнь была в Танзании двести лет назад", - рассказал Томас Симон Малели.
Представитель посольства добавил, что в Танзании можно отправиться на сафари и посмотреть на жизнь диких животных в естественных условиях. По его словам, отдых в стране подойдет всем туристам - и тем, кто хочет отдохнуть бюджетно, и тем, кто предпочитает премиальный отдых.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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