МГИК утвердила порядок проведения электронного голосования на выборах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком утвердил порядок проведения электронного голосования на муниципальных выборах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Ранее зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино 13 сентября будет предусмотрено дистанционное электронное голосование. Позже заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов во время заседания ЦИК РФ предложил провести досрочное электронное голосование 11 и 12 сентября, а 13 сентября очное в избирательных участках.

"Предлагается в соответствии с положениями федерального закона о проведении эксперимента по электронному голосованию... У нас также было обращение от Общественной палаты Москвы с предложением рассмотреть возможность проведения досрочного голосования в электронном виде 11 и 12 сентября. Данная просьба учтена в данном документе. Дистанционное электронное голосование в соответствии с этим положением будет проводиться с 8.00 11 сентября до 20.00 12 сентября", - заявил секретарь горизбиркома Владимир Попов.

Он добавил, что регистрация на электронное голосование стартует с 29 июля по 7 сентября на портале мос.ру. Попов подчеркнул, что была максимально исключена возможность двойного голосования.

В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.