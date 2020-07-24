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МГИК утвердила порядок проведения электронного голосования на выборах
Мосгоризбирком утвердил порядок проведения электронного голосования на муниципальных выборах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:47
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москва
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мосгоризбирком, москва, политика

МГИК утвердила порядок проведения электронного голосования на выборах

15:29 24.07.2020 (обновлено: 15:47 24.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком утвердил порядок проведения электронного голосования на муниципальных выборах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.
Ранее зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино 13 сентября будет предусмотрено дистанционное электронное голосование. Позже заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов во время заседания ЦИК РФ предложил провести досрочное электронное голосование 11 и 12 сентября, а 13 сентября очное в избирательных участках.
Голосование
Вчера, 12:49
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
"Предлагается в соответствии с положениями федерального закона о проведении эксперимента по электронному голосованию... У нас также было обращение от Общественной палаты Москвы с предложением рассмотреть возможность проведения досрочного голосования в электронном виде 11 и 12 сентября. Данная просьба учтена в данном документе. Дистанционное электронное голосование в соответствии с этим положением будет проводиться с 8.00 11 сентября до 20.00 12 сентября", - заявил секретарь горизбиркома Владимир Попов.
Он добавил, что регистрация на электронное голосование стартует с 29 июля по 7 сентября на портале мос.ру. Попов подчеркнул, что была максимально исключена возможность двойного голосования.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 11:35
Памфилова рассказала, сколько партий смогут участвовать в выборах
В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование. Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.
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МосгоризбиркомМоскваПолитика
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