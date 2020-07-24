https://ria.ru/20200724/1574870400.html
"Победа" в августе восстановит рейсы в Стамбул и Анталию
Лоукостер "Победа" в августе возобновляет рейсы из Москвы в турецкие Стамбул и Анталию, сообщила журналистам представитель компании. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:30
2020-07-24T15:31
туризм
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новости - туризм
победа (авиакомпания)
анталия
стамбул
общество
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2
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стамбул
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, победа (авиакомпания), анталия, стамбул, общество