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"Победа" в августе восстановит рейсы в Стамбул и Анталию
Лоукостер "Победа" в августе возобновляет рейсы из Москвы в турецкие Стамбул и Анталию, сообщила журналистам представитель компании. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:31
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, победа (авиакомпания), анталия, стамбул, общество

"Победа" в августе восстановит рейсы в Стамбул и Анталию

15:30 24.07.2020 (обновлено: 15:31 24.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лоукостер "Победа" в августе возобновляет рейсы из Москвы в турецкие Стамбул и Анталию, сообщила журналистам представитель компании.
"Победа" с августа возобновляет рейсы в Турцию - в аэропорты Стамбула и Анталии", - сказала представитель.
Она уточнила, что компания будет летать из Москвы в Стамбул с 1 августа, в Анталию - с 10 августа.
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