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Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году
Банк России прогнозирует падение экспорта из РФ в 2020 году на 13-15%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:35
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году

15:35 24.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует падение экспорта из РФ в 2020 году на 13-15%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Как и ранее, мы ожидаем, что наиболее существенный вклад в снижение ВВП в 2020 году внесет падение внешнего спроса, что отразится в снижении экспорта на 13-15%", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Кроме того, сегодня ЦБ сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%. Также регулятор изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году - до 3,5-4,5% с апрельской оценки в 2,8-4,8%, в 2022 году - до 2,5-3,5% с прежних 1,5-3,5%.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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