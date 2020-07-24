Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году

"Как и ранее, мы ожидаем, что наиболее существенный вклад в снижение ВВП в 2020 году внесет падение внешнего спроса, что отразится в снижении экспорта на 13-15%", - сказала она.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Кроме того, сегодня ЦБ сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%. Также регулятор изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году - до 3,5-4,5% с апрельской оценки в 2,8-4,8%, в 2022 году - до 2,5-3,5% с прежних 1,5-3,5%.