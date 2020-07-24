В Вологде ответчица пыталась пронести в суд шприц с наркотиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Женщина задержана на входе в Вологодский городской суд, которая пыталась пронести шприц с наркотическим средством внутрь здания, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Судебными приставами при проверке выявлена гражданка, у которой среди личных вещей в сумке находился медицинский шприц с содержимым красного цвета. Сейчас она задержана", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Уточняется, что женщина пришла в суд как ответчик по гражданскому делу. Об обнаружении подозрительного предмета было незамедлительно сообщено в правоохранительные органы.

"В ходе проверки правоохранителями было установлено, что содержимым шприца является сильнодействующее наркотическое средство", - говорится в сообщении пресс-службы судов.