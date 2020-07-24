https://ria.ru/20200724/1574869863.html
В Вологде ответчица пыталась пронести в суд шприц с наркотиком
Женщина задержана на входе в Вологодский городской суд, которая пыталась пронести шприц с наркотическим средством внутрь здания, сообщили в объединенной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:23
2020-07-24T15:23
вологда
происшествия
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РИА Новости
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вологда, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Женщина задержана на входе в Вологодский городской суд, которая пыталась пронести шприц с наркотическим средством внутрь здания, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Судебными приставами при проверке выявлена гражданка, у которой среди личных вещей в сумке находился медицинский шприц с содержимым красного цвета. Сейчас она задержана", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Уточняется, что женщина пришла в суд как ответчик по гражданскому делу. Об обнаружении подозрительного предмета было незамедлительно сообщено в правоохранительные органы.
"В ходе проверки правоохранителями было установлено, что содержимым шприца является сильнодействующее наркотическое средство", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Сотрудниками полиции вещество изъято, а сама женщина задержана и доставлена в отдел полиции для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела по данному факту.