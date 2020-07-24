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В Вологде ответчица пыталась пронести в суд шприц с наркотиком
Женщина задержана на входе в Вологодский городской суд, которая пыталась пронести шприц с наркотическим средством внутрь здания, сообщили в объединенной... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:23
вологда
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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60
вологда, происшествия

В Вологде ответчица пыталась пронести в суд шприц с наркотиком

15:23 24.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Женщина задержана на входе в Вологодский городской суд, которая пыталась пронести шприц с наркотическим средством внутрь здания, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Судебными приставами при проверке выявлена гражданка, у которой среди личных вещей в сумке находился медицинский шприц с содержимым красного цвета. Сейчас она задержана", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Уточняется, что женщина пришла в суд как ответчик по гражданскому делу. Об обнаружении подозрительного предмета было незамедлительно сообщено в правоохранительные органы.
"В ходе проверки правоохранителями было установлено, что содержимым шприца является сильнодействующее наркотическое средство", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Сотрудниками полиции вещество изъято, а сама женщина задержана и доставлена в отдел полиции для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела по данному факту.
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