В ЛНР заявили о готовности к реализации дополнительных мер по перемирию

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил о готовности властей республики реализовать дополнительные меры по перемирию в Донбассе, подписанные в ходе заседания контактной группы в среду.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).
"ЛНР ответственна за свои подписи под дополнительными мерами по обеспечению прекращения огня. Мы подтверждаем готовность обеспечить реализацию этих мер приказами военного командования, если к этому также готова Украина", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
Меры по перемирию в Донбассе предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.