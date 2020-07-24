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В ЛНР заявили о готовности к реализации дополнительных мер по перемирию
Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил о готовности властей республики... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:21
ситуация в днр и лнр
владислав дейнего
донбасс
владимир зеленский
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, донбасс, владимир зеленский, в мире

В ЛНР заявили о готовности к реализации дополнительных мер по перемирию

15:21 24.07.2020
195
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладислав Дейнего
Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил о готовности властей республики реализовать дополнительные меры по перемирию в Донбассе, подписанные в ходе заседания контактной группы в среду.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).
"ЛНР ответственна за свои подписи под дополнительными мерами по обеспечению прекращения огня. Мы подтверждаем готовность обеспечить реализацию этих мер приказами военного командования, если к этому также готова Украина", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
Меры по перемирию в Донбассе предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладислав ДейнегоДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
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