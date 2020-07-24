В ЛНР заявили о готовности к реализации дополнительных мер по перемирию

"ЛНР ответственна за свои подписи под дополнительными мерами по обеспечению прекращения огня. Мы подтверждаем готовность обеспечить реализацию этих мер приказами военного командования, если к этому также готова Украина", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.