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ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России
Восстановление экономической активности в России может занять более 1,5 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:49
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эльвира набиуллина, экономика

ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России

15:27 24.07.2020 (обновлено: 17:49 24.07.2020)
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© Пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восстановление экономической активности в России может занять более 1,5 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь, учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса", - сказала Набиуллина.
"Восстановление, по нашей оценке, займет более 1,5 лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", - подчеркнула она.
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