https://ria.ru/20200724/1574869688.html
ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России
Восстановление экономической активности в России может занять более 1,5 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:27
2020-07-24T17:49
эльвира набиуллина
экономика
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