Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника заявила, что близкий источник из правоохранительных органов предупредил о готовящемся аресте политика, о "фальсификации" дела против него, а также заявила о возможном изъятии детей из семьи органами опеки, что стало причиной отъезда политика из республики.
Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал в четверг вечером вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Посольство Белоруссии в РФ заявило, что не располагает информацией о возможном приезде в Москву Цепкало. Кроме того, в посольстве РФ в Минске заявили, что экс-претендент на пост президента не информировал дипломатов о планах отъезда в Москву. В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.
"Сначала мы получили сообщение от близкого (семье - ред.) источника из правоохранительных органов, что моего супруга планируют арестовать, планируют фальсифицировать какое-то дело или еще что-то. Власть что-то делает", - сказала Цепкало на пикете в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской в Глубоком (Витебская область).
Она также рассказала, что два дня назад представители прокуратуры стали собирать информацию о детях Цепкало - первоклассниках, опрашивать учителей и руководство школы, где они учатся, о семье. "Мне позвонили небезразличные люди, сказали: "Мы не хотим подписывать эти бумаги, но заставляют, собирают что-то плохое против тебя, следующий шаг – лишение тебя родительских прав, что ты плохая мать, не занимаешься детьми". (Якобы) мои дети находятся в неблагоприятной семье… У нас не оставалось выбора", - объяснила ситуацию Цепкало.
РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Белоруссии. В Генпрокуратуре Белоруссии не стали комментировать заявления жены политика.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Цепкало не присутствовал при рассмотрении жалобы. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.