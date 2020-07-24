Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии

"Сначала мы получили сообщение от близкого (семье - ред.) источника из правоохранительных органов, что моего супруга планируют арестовать, планируют фальсифицировать какое-то дело или еще что-то. Власть что-то делает", - сказала Цепкало на пикете в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской в Глубоком (Витебская область).

Она также рассказала, что два дня назад представители прокуратуры стали собирать информацию о детях Цепкало - первоклассниках, опрашивать учителей и руководство школы, где они учатся, о семье. "Мне позвонили небезразличные люди, сказали: "Мы не хотим подписывать эти бумаги, но заставляют, собирают что-то плохое против тебя, следующий шаг – лишение тебя родительских прав, что ты плохая мать, не занимаешься детьми". (Якобы) мои дети находятся в неблагоприятной семье… У нас не оставалось выбора", - объяснила ситуацию Цепкало.