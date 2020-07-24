На Кубани рассказали о формировании комфортной городской среды

КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Нацпроект по формированию комфортной городской среды в Нацпроект по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае выполнен на 63%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что в текущем году в Краснодарском крае финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" составляет 1,9 миллиарда рублей. В планах благоустроить более 310 общественных и дворовых территорий.

"Общая готовность объектов составляет 63%. Полностью завершены 12 парков и дворов. Несмотря на то, что срок освоения средств – конец года, до сентября планируем завершить все работы по благоустройству", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева

В этом году по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений победили два региональных проекта – в Кореновске Темрюке . Эти города получат из федерального бюджета 140 миллионов рублей на обустройство парков.

По данным краевых властей, в Краснодарском крае за три года благоустроено более 700 зеленых зон. При этом если раньше муниципальные образования собственными силами пытались придать современный облик скверам, паркам, то теперь работа ведется централизованно.