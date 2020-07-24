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Краснодарский край
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На Кубани рассказали о формировании комфортной городской среды
Нацпроект по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае выполнен на 63%, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:19
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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РИА Новости
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вениамин кондратьев, краснодарский край, темрюк, кореновск, общество

На Кубани рассказали о формировании комфортной городской среды

15:19 24.07.2020
17
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Нацпроект по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае выполнен на 63%, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что в текущем году в Краснодарском крае финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" составляет 1,9 миллиарда рублей. В планах благоустроить более 310 общественных и дворовых территорий.
"Общая готовность объектов составляет 63%. Полностью завершены 12 парков и дворов. Несмотря на то, что срок освоения средств – конец года, до сентября планируем завершить все работы по благоустройству", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
В этом году по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений победили два региональных проекта – в Кореновске и Темрюке. Эти города получат из федерального бюджета 140 миллионов рублей на обустройство парков.
По данным краевых властей, в Краснодарском крае за три года благоустроено более 700 зеленых зон. При этом если раньше муниципальные образования собственными силами пытались придать современный облик скверам, паркам, то теперь работа ведется централизованно.
Муниципалитеты участвуют в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". За счет федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных средств за три года в порядок привели 244 дворовых и 456 общественных территорий.
Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае
22 июля, 15:15Краснодарский край
На Кубани завершили уборку урожая
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайТемрюкКореновскОбщество
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