https://ria.ru/20200724/1574869531.html
"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Вооруженные выходцы из Армении устроили погром в московском ресторане "1001 ночь". Об этом каналу "360" рассказал вице-президент "Союза азербайджанцев России"... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:24
2020-07-24T15:29
москва
азербайджан
армения
происшествия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574869557_19:0:1409:782_1400x0_80_0_0_6a021feaa5eccf9c4fc434b64313470f.png
https://ria.ru/20200724/1574845288.html
Ольга Занкова
всех буйных "выходцев" надо отправлять на историческую. В России такое поведение не допустимо
101
goldmikron
А чего они собственно ожидали? Что ответа не будет? Так он будет, и это только начало. Украинцы в свое время кричали "Америка нам поможет!" Азербайджанцы уверовали в новый Турецкий султанат. И тех и других ждет крупное разочарование.
82
15
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574869557_19:0:1409:782_1400x0_80_0_0_6a021feaa5eccf9c4fc434b64313470f.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, азербайджан, армения, происшествия