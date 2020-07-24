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"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Вооруженные выходцы из Армении устроили погром в московском ресторане "1001 ночь". Об этом каналу "360" рассказал вице-президент "Союза азербайджанцев России"... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:29
москва
азербайджан
армения
происшествия
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всех буйных "выходцев" надо отправлять на историческую. В России такое поведение не допустимо
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А чего они собственно ожидали? Что ответа не будет? Так он будет, и это только начало. Украинцы в свое время кричали "Америка нам поможет!" Азербайджанцы уверовали в новый Турецкий султанат. И тех и других ждет крупное разочарование.
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москва
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574869557_19:0:1409:782_1400x0_80_0_0_6a021feaa5eccf9c4fc434b64313470f.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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москва, азербайджан, армения, происшествия

"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве

15:24 24.07.2020 (обновлено: 15:29 24.07.2020)
58153
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вооруженные выходцы из Армении устроили погром в московском ресторане "1001 ночь". Об этом каналу "360" рассказал вице-президент "Союза азербайджанцев России" Элунур Гусейнов.

"Ресторан „1001 ночь“, принадлежит азербайджанцу. На одного азербайджанца напали где-то около 15 армян", — пояснил Гусейнов.

По его словам, напавшие также побили продавца фруктов, разбив о его голову арбузы и дыни.
Ранее выходцы из Азербайджана напали на армян на юго-востоке Москвы. В результате массовой драки задержали 13 человек, некоторые получили травмы.
Представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.
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МоскваАзербайджанАрменияПроисшествия
Популярные комментарии
всех буйных "выходцев" надо отправлять на историческую. В России такое поведение не допустимо
24 июля, 15:25
О Ольга Занкова
9910010
А чего они собственно ожидали? Что ответа не будет? Так он будет, и это только начало. Украинцы в свое время кричали "Америка нам поможет!" Азербайджанцы уверовали в новый Турецкий султанат. И тех и других ждет крупное разочарование.
24 июля, 15:35
ggoldmikron
7250014
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