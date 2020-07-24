"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве

"Ресторан „1001 ночь“, принадлежит азербайджанцу. На одного азербайджанца напали где-то около 15 армян", — пояснил Гусейнов.

По его словам, напавшие также побили продавца фруктов, разбив о его голову арбузы и дыни.

Ранее выходцы из Азербайджана напали на армян на юго-востоке Москвы. В результате массовой драки задержали 13 человек, некоторые получили травмы.