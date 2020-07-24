https://ria.ru/20200724/1574868797.html
СМИ: в море на юго-востоке Франции произошла утечка хлорида железа
Утечка хлорида железа произошла на нефтехимическом предприятии компании Kem One во французском департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, загрязнив... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:23
2020-07-24T16:23
средиземное море
франция
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572978833.html
средиземное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средиземное море, франция, в мире
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости.
Утечка хлорида железа произошла на нефтехимическом предприятии компании Kem One во французском департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря
, загрязнив акваторию, сообщает портал Midi Libre
.
Завод компании Kem One подпадает под действие директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами. Уточняется, что токсичное вещество оказалось в море из-за течи в резервуаре для хранения.
Площадь пятна, образовавшегося в море после утечки в ночь на четверг, составляла несколько гектаров, однако спустя сутки вещество частично растворилось, дополняется в сообщении.
По информации газеты Parisien, химикат опасен для морских жителей - от моллюсков до рыб и млекопитающих, а также для людей, которые решат искупаться в загрязненной воде.
Морская префектура Средиземноморья выпустила распоряжение, согласно которому в районе загрязнения временно запрещено купаться, заниматься парусным спортом, ловлей рыбы и подводными погружениями.