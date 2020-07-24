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СМИ: в море на юго-востоке Франции произошла утечка хлорида железа
Утечка хлорида железа произошла на нефтехимическом предприятии компании Kem One во французском департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, загрязнив... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:23
средиземное море
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
средиземное море, франция, в мире

СМИ: в море на юго-востоке Франции произошла утечка хлорида железа

16:23 24.07.2020
371
© AFP 2020 / Boris HorvatБаннер компании Kem One во Франции
Баннер компании Kem One во Франции
© AFP 2020 / Boris Horvat
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Утечка хлорида железа произошла на нефтехимическом предприятии компании Kem One во французском департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, загрязнив акваторию, сообщает портал Midi Libre.
Завод компании Kem One подпадает под действие директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами. Уточняется, что токсичное вещество оказалось в море из-за течи в резервуаре для хранения.
Охотское море
16 июня, 07:49
В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Площадь пятна, образовавшегося в море после утечки в ночь на четверг, составляла несколько гектаров, однако спустя сутки вещество частично растворилось, дополняется в сообщении.
По информации газеты Parisien, химикат опасен для морских жителей - от моллюсков до рыб и млекопитающих, а также для людей, которые решат искупаться в загрязненной воде.
Морская префектура Средиземноморья выпустила распоряжение, согласно которому в районе загрязнения временно запрещено купаться, заниматься парусным спортом, ловлей рыбы и подводными погружениями.
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Средиземное мореФранцияВ мире
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