"Аэрофлот" 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул

"Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждем дальнейших решений правительства", - продолжил он.