https://ria.ru/20200724/1574868576.html
"Аэрофлот" 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" 1 августа начнет регулярные полеты в Лондон и Стамбул, ждет дальнейших решений правительства, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:09
2020-07-24T15:09
михаил демин
аэрофлот
лондон
стамбул
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил демин, аэрофлот, лондон, стамбул, общество