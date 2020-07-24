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"Аэрофлот" 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" 1 августа начнет регулярные полеты в Лондон и Стамбул, ждет дальнейших решений правительства, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:09
михаил демин
аэрофлот
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РИА Новости
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353
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михаил демин, аэрофлот, лондон, стамбул, общество

"Аэрофлот" 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул

15:09 24.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" 1 августа начнет регулярные полеты в Лондон и Стамбул, ждет дальнейших решений правительства, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
"Решение правительства об открытии международного воздушного сообщения – важный и давно ожидаемый шаг на пути к восстановлению полноценного авиасообщения", - сказал Демин.
"Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждем дальнейших решений правительства", - продолжил он.
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Михаил ДеминАэрофлотЛондонСтамбулОбщество
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