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В Волгоградской области с 1 августа возобновят работу кафе и музеи
Кафе и рестораны Волгоградской области с 1 августа смогут принимать клиентов не только на летних верандах, но и внутри при условии заполняемости помещения не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:09
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество

В Волгоградской области с 1 августа возобновят работу кафе и музеи

15:09 24.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Города России. Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 24 июл - РИА Новости. Кафе и рестораны Волгоградской области с 1 августа смогут принимать клиентов не только на летних верандах, но и внутри при условии заполняемости помещения не более 50%, также возобновляют работу музеи, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Режим самоизоляции в Волгоградской области смягчен с 23 июня, он носит обязательный характер только для тех, кто вернулся из-за границы, рекомендательный - для людей старше 65 лет. При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и обязательное ношение масок в транспорте и магазинах. В области работают салоны красоты, солярии и массажные салоны, летние веранды кафе. С 30 июня возобновили работы площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, возобновились индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах, с 1 июля полностью восстановлена работа общественного транспорта. С 1 августа начнут работать детские лагеря.
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По информации администрации, с 1 августа меняются ограничительные меры в регионе: ношение масок становится обязательным не только в магазинах, но и в местах уличной торговли, без маски нельзя будет находиться в больницах и поликлиниках, вводится запрет на посещение многолюдных мест людям с температурой выше 37,2 градусов.
По данным администрации, запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе, проведение развлекательных и спортивных мероприятий продлен на неопределенный срок, как и запрет на работу объектов общепита.
"Однако пересмотрены условия, при которых работа кафе, ресторанов и столовых возможна: кроме разрешения работы в режимах летнего кафе-веранды, доставки, на вынос, добавлена возможность принимать посетителей внутри помещения, но с соблюдением санитарных норм и входного контроля температуры тела, с заполняемостью не более 50%, с запретом на проведение банкетов", - говорится в сообщении ведомства.
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Также, сообщает администрация, с 1 августа начинают работать государственные и муниципальные музеи. Отмечается, что также продлевается запрет на посещение образовательных учреждений, вопрос об их дальнейшей работе в новом учебном году будет принят до 20 августа.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 июля зарегистрированы 8517 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 86 за последние сутки. Выздоровели 4964 человека, скончались 57.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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