Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Президент Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Сообщается, что в пятницу лидер страны встретился с руководителем медицинской группы, прибывшей из РФ в Киргизию, заместителем министра здравоохранения Башкирии Евгением Кустовым. Также во встрече приняли участие российский посол Николай Удовиченко и заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( Роспотребнадзор ) Наталья Пшеничная.

"Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российским специалистам за прибытие с целью оказания содействия в непростое для страны время", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, также президент отметил, что Россия, как стратегический партнер и союзник Киргизии, оказывает "неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией".

"Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что пребывание российских медиков станет ощутимой поддержкой киргизским медикам в стабилизации эпидемиологической ситуации в стране", - добавили в пресс-службе.

В Киргизию на этой неделе прибыли две группы российских врачей общей численностью в 67 человек. Они уже приступили к оказанию помощи киргизским коллегам в борьбе с COVID-19 в больницах и временных стационарах.

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 31247. Умерли 1211 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.