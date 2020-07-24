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Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:06
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коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
киргизия
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353
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

15:06 24.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСамолет МЧС России со второй группой российских медиков в аэропорту Бишкека
Самолет МЧС России со второй группой российских медиков в аэропорту Бишкека
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Самолет МЧС России со второй группой российских медиков в аэропорту Бишкека
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что в пятницу лидер страны встретился с руководителем медицинской группы, прибывшей из РФ в Киргизию, заместителем министра здравоохранения Башкирии Евгением Кустовым. Также во встрече приняли участие российский посол Николай Удовиченко и заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Наталья Пшеничная.
"Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российским специалистам за прибытие с целью оказания содействия в непростое для страны время", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также президент отметил, что Россия, как стратегический партнер и союзник Киргизии, оказывает "неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией".
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"Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что пребывание российских медиков станет ощутимой поддержкой киргизским медикам в стабилизации эпидемиологической ситуации в стране", - добавили в пресс-службе.
В Киргизию на этой неделе прибыли две группы российских врачей общей численностью в 67 человек. Они уже приступили к оказанию помощи киргизским коллегам в борьбе с COVID-19 в больницах и временных стационарах.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 31247. Умерли 1211 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
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