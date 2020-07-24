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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 68 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Более 68 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране третий день подряд превышает 1 тысячу человек,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:05
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 68 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

15:05 24.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 68 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране третий день подряд превышает 1 тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 68 663 случаев заражения, умерли 1 114 человек.
Днем ранее в США были зафиксированы более 71 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1 195 летальных исхода за сутки.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 038 864 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 144 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 15,5 миллиона заразившихся коронавирусом и более 633 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 8,8 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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