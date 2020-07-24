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Религия и мировоззрение
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В Греции прозвучал траурный звон колоколов из-за Айя-Софии
Траурный звон колоколов прозвучал в пятницу на Кипре и в некоторых городах Греции в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:03
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новости - религия и мировоззрение, стамбул

В Греции прозвучал траурный звон колоколов из-за Айя-Софии

15:03 24.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВерующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Верующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
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АФИНЫ, 24 июл – РИА Новости. Траурный звон колоколов прозвучал в пятницу на Кипре и в некоторых городах Греции в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле проходит первый после 1934 года пятничный намаз.
На Кипре по решению архиепископа Хризостома траурный колокольный звон начался в 12 часов и звучал в течение пяти минут "в связи с произвольным, недопустимым и преступным превращением турками собора Святой Софии в мечеть", говорится в сообщении архиепископии Кипра.
В Греции траурный звон колоколов был утром в городах Серры и Патры по решению митрополитов, сообщает агентство церковных новостей "Ромфея".
Первый за 86 лет официальный намаз в Айя-Софии
Вчера, 14:52Религия и мировоззрение
В Айя-Софии завершился первый за 86 лет намаз
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним вечером в кафедральном храме в Афинах прочитает акафист "Защитница" "в первый день открытия Святой Софии как мечети, но также в день скорби и страданий для всего православия, христианства и всего эллинизма". Акафист прочитают и в других церквях Греции.
Храм Святой Софии - Айя София - был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСтамбул
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