В Греции прозвучал траурный звон колоколов из-за Айя-Софии

АФИНЫ, 24 июл – РИА Новости. Траурный звон колоколов прозвучал в пятницу на Кипре и в некоторых городах Греции в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле проходит первый после 1934 года пятничный намаз.

На Кипре по решению архиепископа Хризостома траурный колокольный звон начался в 12 часов и звучал в течение пяти минут "в связи с произвольным, недопустимым и преступным превращением турками собора Святой Софии в мечеть", говорится в сообщении архиепископии Кипра.

В Греции траурный звон колоколов был утром в городах Серры и Патры по решению митрополитов, сообщает агентство церковных новостей "Ромфея".

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним вечером в кафедральном храме в Афинах прочитает акафист "Защитница" "в первый день открытия Святой Софии как мечети, но также в день скорби и страданий для всего православия, христианства и всего эллинизма". Акафист прочитают и в других церквях Греции.