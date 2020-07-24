В Кузбассе возобновят медосмотры и диспансеризацию

Ранее сообщалось, что система здравоохранения Кузбасса постепенно будет возвращаться к обычному режиму работы после отмены ряда ограничений, работу санаториев в Кузбассе разрешили с 15 июня с соблюдением всех мер безопасности. Заселять в номера санаториев разрешалось по одному человеку, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи.

"Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновляются в медицинских организациях Кузбасса с понедельника, 27 июля… Распоряжение также вводит новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Рекомендовано размещать не более двух гостей в номере, исключая случаи, когда прибывшие на отдых и оздоровление живут вместе, являются членами одной семьи или сопровождающими", – говорится в сообщении.