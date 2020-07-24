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В Кузбассе возобновят медосмотры и диспансеризацию
Медосмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновятся в Кузбассе с 27 июля, для отдыхающих в санаториях и гостиницах вводятся новые правила, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:03
2020-07-24T15:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КЕМЕРОВО, 24 июл- РИА Новости.
Медосмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновятся в Кузбассе с 27 июля, для отдыхающих в санаториях и гостиницах вводятся новые правила, сообщает пресс-служба администрации правительства региона со ссылкой на распоряжение губернатора Сергея Цивилева
.
Ранее сообщалось, что система здравоохранения Кузбасса постепенно будет возвращаться к обычному режиму работы после отмены ряда ограничений, работу санаториев в Кузбассе разрешили с 15 июня с соблюдением всех мер безопасности. Заселять в номера санаториев разрешалось по одному человеку, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи.
"Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновляются в медицинских организациях Кузбасса с понедельника, 27 июля… Распоряжение также вводит новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Рекомендовано размещать не более двух гостей в номере, исключая случаи, когда прибывшие на отдых и оздоровление живут вместе, являются членами одной семьи или сопровождающими", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны подтвердить соответствующей справкой, что они не имели контакта с больными COVID-19
в течение 14 дней до заселения. Уточняется, что справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.