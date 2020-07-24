Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574867897.html
В Кузбассе возобновят медосмотры и диспансеризацию
Медосмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновятся в Кузбассе с 27 июля, для отдыхающих в санаториях и гостиницах вводятся новые правила, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628742_0:205:2048:1357_1400x0_80_0_0_6dfac25d37d043726972445fee372da5.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628742_0:205:2048:1357_1400x0_80_0_0_6dfac25d37d043726972445fee372da5.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628742_0:13:2048:1549_1400x0_80_0_0_eaa756ac3ab0979dd26c4ea20c217e15.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628742_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_6f9891f10cd1fa4052cba79ea6467b10.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Кузбассе возобновят медосмотры и диспансеризацию

15:03 24.07.2020
1350
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 24 июл- РИА Новости. Медосмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновятся в Кузбассе с 27 июля, для отдыхающих в санаториях и гостиницах вводятся новые правила, сообщает пресс-служба администрации правительства региона со ссылкой на распоряжение губернатора Сергея Цивилева.
Ранее сообщалось, что система здравоохранения Кузбасса постепенно будет возвращаться к обычному режиму работы после отмены ряда ограничений, работу санаториев в Кузбассе разрешили с 15 июня с соблюдением всех мер безопасности. Заселять в номера санаториев разрешалось по одному человеку, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновляются в медицинских организациях Кузбасса с понедельника, 27 июля… Распоряжение также вводит новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Рекомендовано размещать не более двух гостей в номере, исключая случаи, когда прибывшие на отдых и оздоровление живут вместе, являются членами одной семьи или сопровождающими", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны подтвердить соответствующей справкой, что они не имели контакта с больными COVID-19 в течение 14 дней до заселения. Уточняется, что справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Верующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
В Греции прозвучал траурный звон колоколов из-за Айя-Софии
Автомобиль скорой помощи в Германии
Немецкие ученые: коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров
Собор Святой Софии в Стамбуле
Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 68 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Священник РПЦ посещает прихожан во время пандемии COVID-19
В РПЦ создали фото-выставку про церковную жизнь во время пандемии
Тест на коронавирус
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 154
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с восстановлением торговли в Москве
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма
Авиабилеты и паспорта
Выяснилось, как туристы покупают билеты в Турцию, Танзанию и Британию
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
Еврокомиссар от Греции сожалеет из-за превращения Айя-Софии в мечеть
Самолет МЧС России со второй группой российских медиков в аэропорту Бишкека
Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
Лента новостейМолния