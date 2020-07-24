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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574867788.html
Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным
Русская православная церковь считает поспешным и политически мотивированным решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, заявил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:07
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
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новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным

15:01 24.07.2020 (обновлено: 15:07 24.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Русская православная церковь считает поспешным и политически мотивированным решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, заявил в пятницу РИА Новости источник в РПЦ.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле прошел первый после 1934 года пятничный намаз.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Неочевидные последствия первого намаза в Святой Софии
"Мы очень сожалеем, что многочисленные призывы многих поместных православных церквей, в том числе русской, остались без внимания со стороны турецких властей. Сожалеем, что это решение было принято поспешно, без всякой необходимости и безотлагательно реализовано. Мы не видим в этом решении никакой другой логики, кроме политической", - сказал представитель Русской церкви.
По его словам, такие решения не способствуют миру и стабильности.
"На наш взгляд, чем больше вопросы веры и мировоззрения политизируются, тем меньше шансов для того, чтобы религиозное разнообразие и уважение между представителями разных религий сыграло свою укрепляющую мир и стабильность роль", - подытожили в РПЦ.
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Вчера, 13:58Религия и мировоззрение
Премьер Греции и патриарх Феодор II осудили перевод Айя-Софии в мечеть
Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьТурцияСтамбулВ мире
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