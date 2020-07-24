Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным

"Мы очень сожалеем, что многочисленные призывы многих поместных православных церквей, в том числе русской, остались без внимания со стороны турецких властей. Сожалеем, что это решение было принято поспешно, без всякой необходимости и безотлагательно реализовано. Мы не видим в этом решении никакой другой логики, кроме политической", - сказал представитель Русской церкви.