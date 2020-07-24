Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Русская православная церковь считает поспешным и политически мотивированным решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, заявил в пятницу РИА Новости источник в РПЦ.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле прошел первый после 1934 года пятничный намаз.
"Мы очень сожалеем, что многочисленные призывы многих поместных православных церквей, в том числе русской, остались без внимания со стороны турецких властей. Сожалеем, что это решение было принято поспешно, без всякой необходимости и безотлагательно реализовано. Мы не видим в этом решении никакой другой логики, кроме политической", - сказал представитель Русской церкви.
По его словам, такие решения не способствуют миру и стабильности.
"На наш взгляд, чем больше вопросы веры и мировоззрения политизируются, тем меньше шансов для того, чтобы религиозное разнообразие и уважение между представителями разных религий сыграло свою укрепляющую мир и стабильность роль", - подытожили в РПЦ.
Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.