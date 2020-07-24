https://ria.ru/20200724/1574867667.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 154
Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлено 154, всего с начала эпидемии - 34 154, заявили в пятницу в Федеральном офисе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:59
2020-07-24T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Количество новых случаев COVID-19
в Швейцарии
продолжает расти, за сутки выявлено 154, всего с начала эпидемии - 34 154, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 24 июля, за сутки в стране были зарегистрировано 154 новых заражений (117 накануне), скончались шесть человек. Таким образом, общее число случаев - 34 154, всего скончались 1700 человек.
За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии было проведено 753 333 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки – 6675 (7042 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза
, ЕАСТ и Великобритании
. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.