В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 154

ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев Количество новых случаев COVID-19 Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлено 154, всего с начала эпидемии - 34 154, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 24 июля, за сутки в стране были зарегистрировано 154 новых заражений (117 накануне), скончались шесть человек. Таким образом, общее число случаев - 34 154, всего скончались 1700 человек.

За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии было проведено 753 333 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки – 6675 (7042 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.

С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза , ЕАСТ и Великобритании . С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.