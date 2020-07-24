Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574867667.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 154
Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлено 154, всего с начала эпидемии - 34 154, заявили в пятницу в Федеральном офисе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
великобритания
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b97e12ca88fdc75d8b891ef1fa4fb99d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 154

14:59 24.07.2020 (обновлено: 15:00 24.07.2020)
379
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии продолжает расти, за сутки выявлено 154, всего с начала эпидемии - 34 154, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 24 июля, за сутки в стране были зарегистрировано 154 новых заражений (117 накануне), скончались шесть человек. Таким образом, общее число случаев - 34 154, всего скончались 1700 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии было проведено 753 333 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки – 6675 (7042 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия готова к обсуждению проблематики космической деятельности
Священник РПЦ посещает прихожан во время пандемии COVID-19
В РПЦ создали фото-выставку про церковную жизнь во время пандемии
Собор Святой Софии в Стамбуле
Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 68 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
В Кузбассе возобновят медосмотры и диспансеризацию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с восстановлением торговли в Москве
Самолет МЧС России со второй группой российских медиков в аэропорту Бишкека
Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Германии
Немецкие ученые: коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров
Первый за 86 лет официальный намаз в Айя-Софии
В Айя-Софии завершился первый за 86 лет намаз
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Религиовед: намаз в Айя-Софии - удар по кемалистам, а не по православным
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о программе по вывозу россиян из-за рубежа
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Ливанские христиане потребовали пересмотреть решение по Айя-Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния