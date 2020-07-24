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Религия и мировоззрение
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В РПЦ создали фото-выставку про церковную жизнь во время пандемии
Виртуальная фотовыставка "Церковь в период пандемии" открылась при поддержке нескольких епархий Русской православной церкви, говорится в сообщении,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:00
религия и мировоззрение
религия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье), общество

В РПЦ создали фото-выставку про церковную жизнь во время пандемии

15:00 24.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСвященник РПЦ посещает прихожан во время пандемии COVID-19
Священник РПЦ посещает прихожан во время пандемии COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Виртуальная фотовыставка "Церковь в период пандемии" открылась при поддержке нескольких епархий Русской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ в пятницу.
"Стартовал совместный проект Ростовской, Якутской, Ярославской и Шахтинской епархий — виртуальная фотовыставка "Церковь в период пандемии". Авторы проекта представили не только снимки богослужений в опустевших храмах, но также приводят мнения иерархов, священников и прихожан о пережитом опыте, заставившем задуматься о том, как выстраивать взаимоотношения в своей семье, в приходе, в Церкви", - сказано в сообщении.
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На сайте размещены фотографии о жизни Церкви в период пандемии, а также цитаты, интервью и статьи на эту тему, отмечают организаторы.
Выставка открытая, подчеркивают в РПЦ, свои фотографии для публикации можно прислать на электронную почту информационного отдела Ростовской епархии.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы в Москве и других городах России начали открываться для прихожан в начале июня.
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