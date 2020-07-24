В РПЦ создали фото-выставку про церковную жизнь во время пандемии

Священник РПЦ посещает прихожан во время пандемии COVID-19

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Виртуальная фотовыставка "Церковь в период пандемии" открылась при поддержке нескольких епархий Русской православной церкви, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ в пятницу.

"Стартовал совместный проект Ростовской, Якутской, Ярославской и Шахтинской епархий — виртуальная фотовыставка " Церковь в период пандемии ". Авторы проекта представили не только снимки богослужений в опустевших храмах, но также приводят мнения иерархов, священников и прихожан о пережитом опыте, заставившем задуматься о том, как выстраивать взаимоотношения в своей семье, в приходе, в Церкви", - сказано в сообщении.

На сайте размещены фотографии о жизни Церкви в период пандемии, а также цитаты, интервью и статьи на эту тему, отмечают организаторы.

Выставка открытая, подчеркивают в РПЦ, свои фотографии для публикации можно прислать на электронную почту информационного отдела Ростовской епархии.