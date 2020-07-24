https://ria.ru/20200724/1574867559.html
Строительство школы на 1100 мест в Щелково завершат в августе
Строительство школы на 1100 мест в подмосковном Щелково завершат в августе текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:58
2020-07-24T14:58
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)