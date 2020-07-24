Строительство школы на 1100 мест в Щелково завершат в августе

"В настоящее время ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Ввод объекта планируется в августе", - приводятся слова первого заместителя министра Александра Вилькомира.

В рамках проекта возведено четырехэтажное здание с отдельными блоками для учеников младших, средних и старших классов. Помимо просторных учебных классов, в здании предусмотрена столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения.