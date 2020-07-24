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Новости Подмосковья
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Строительство школы на 1100 мест в Щелково завершат в августе
Строительство школы на 1100 мест в подмосковном Щелково завершат в августе текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

Строительство школы на 1100 мест в Щелково завершат в августе

14:58 24.07.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Строительство школы на 1100 мест в подмосковном Щелково завершат в августе текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
"В настоящее время ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Ввод объекта планируется в августе", - приводятся слова первого заместителя министра Александра Вилькомира.
В рамках проекта возведено четырехэтажное здание с отдельными блоками для учеников младших, средних и старших классов. Помимо просторных учебных классов, в здании предусмотрена столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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