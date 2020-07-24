Россия готова к обсуждению проблематики космической деятельности

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оценки Запада об испытании Россией якобы противоспутникового средства стали частью кампании по дискредитации космической деятельности РФ, вместо пропагандистских вбросов американские и британские коллеги должны проявлять профессионализм и обсуждать всю проблематику космической деятельности, Москва к этому готова, заявили в Оценки Запада об испытании Россией якобы противоспутникового средства стали частью кампании по дискредитации космической деятельности РФ, вместо пропагандистских вбросов американские и британские коллеги должны проявлять профессионализм и обсуждать всю проблематику космической деятельности, Москва к этому готова, заявили в МИД РФ

Как говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ обратили внимание на заявления американских и британских официальных лиц в связи с проведением Россией 15 июля испытаний космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом.

"Рассматриваем этот очередной антироссийский выпад как часть инициированной Вашингтоном целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искажённом виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в т.ч. о реализации программ возможного задействования "спутников-инспекторов" и "спутников-ремонтников" в качестве противоспутниковых средств",- говорится в комментарии МИД РФ.

Там отмечается, что комментарии западных официальных лиц были сделаны накануне российско-американской встречи экспертов по космической безопасности 27 июля в Вене. "Непонятно, какую цель преследуют американские коллеги. Хотелось бы надеяться, что таким образом они не пытаются предопределить тональность и результаты встречи и осложнить налаживание столь важного для всего международного сообщества двустороннего диалога по космической проблематике и стратстабильности в целом",- отметили в МИД.

"Призываем наших американских и британских коллег проявить профессионализм и вместо каких-то пропагандистских информационных вбросов сесть за стол переговоров и включиться в предметную содержательную работу. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций",- говорится в комментарии.

"Подтверждаем приверженность России обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях. В связи с этим определяющую роль приобретают продвигаемые нами инициативы по предотвращению размещения оружия в космосе, которые, к слову, поддерживает подавляющее большинство государств-членов ООН. Речь идёт о разработке многостороннего юридически обязывающего соглашения по ПГВК на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также о глобализации политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе",- отмечает МИД РФ.

Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США , на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".