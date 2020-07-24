Собянин оценил ситуацию с восстановлением торговли в Москве

"В это время работали непродовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости, продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но, тем не менее, они стояли за прилавками и обеспечивали москвичей необходимыми товарами. Сегодня многие ограничения сняты, и торговля набирает обороты, по сути восполняя убытки, которые принёс период ограничений", - сказал Собянин журналистам.