https://ria.ru/20200724/1574867298.html
Собянин оценил ситуацию с восстановлением торговли в Москве
Торговля в Москве после снятия многих ограничений набирает обороты, восполняя убытки, которые принёс период ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:55
2020-07-24T14:55
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сергей собянин
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общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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