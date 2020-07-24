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Собянин оценил ситуацию с восстановлением торговли в Москве
Торговля в Москве после снятия многих ограничений набирает обороты, восполняя убытки, которые принёс период ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин оценил ситуацию с восстановлением торговли в Москве

14:55 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Торговля в Москве после снятия многих ограничений набирает обороты, восполняя убытки, которые принёс период ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин в пятницу посетил круглогодичную ярмарку на Старокачаловской улице в Северном Бутове и поблагодарил работников торговли за труд в период пандемии коронавируса.
"В это время работали непродовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости, продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но, тем не менее, они стояли за прилавками и обеспечивали москвичей необходимыми товарами. Сегодня многие ограничения сняты, и торговля набирает обороты, по сути восполняя убытки, которые принёс период ограничений", - сказал Собянин журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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