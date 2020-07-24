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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574866901.html
В Айя-Софии завершился первый за 86 лет намаз
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе святой Софии в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:11
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
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РИА Новости
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Первый за 86 лет официальный намаз в Айя-Софии
Первый за 86 лет намаз завершился в Айя-Софии. На видео РИА Новости - его начало, Эрдоган читает суры Корана.
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, религия, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, в мире

В Айя-Софии завершился первый за 86 лет намаз

14:52 24.07.2020 (обновлено: 15:11 24.07.2020)
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе святой Софии в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
В молитве принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана "Аль-Фатиху" перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на площади. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами "Аллах Акбар".
© РИА Новости / Алена ПалажченкоПервый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
1 из 3
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
© РИА Новости / Алена Палажченко
© РИА Новости / Пресс-служба собора Святой Софии / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле, где впервые за 85 лет проходит намаз. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
2 из 3
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле, где впервые за 85 лет проходит намаз. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество.
© РИА Новости / Пресс-служба собора Святой Софии
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алена ПалажченкоПервый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
3 из 3
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
© РИА Новости / Алена Палажченко
1 из 3
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
© РИА Новости / Алена Палажченко
2 из 3
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле, где впервые за 85 лет проходит намаз. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество.
© РИА Новости / Пресс-служба собора Святой Софии
Перейти в фотобанк
3 из 3
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
© РИА Новости / Алена Палажченко
"Прими, Аллах усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению", - сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение.
Турецкие власти предприняли повышенные меры безопасности в связи с торжественной церемонией открытия Айя-Софии как мечети. Были задействованы около 17 тысяч полицейских, на крышах близлежащих зданий дежурили спецназовцы, над районом Айя-Софии барражировали несколько вертолетов.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Фрагмент фрески в соборе Святой Софии
19 июля, 22:12Религия и мировоззрение
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Храм Святой Софии - Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияВ мире
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