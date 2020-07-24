В Айя-Софии завершился первый за 86 лет намаз

СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе святой Софии в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
В молитве принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана "Аль-Фатиху" перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на площади. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами "Аллах Акбар".
© РИА Новости / Пресс-служба собора Святой Софии / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле, где впервые за 85 лет проходит намаз. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество.
2 из 3
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле, где впервые за 85 лет проходит намаз. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество.
2 из 3
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле, где впервые за 85 лет проходит намаз. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество.
"Прими, Аллах усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению", - сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение.
Турецкие власти предприняли повышенные меры безопасности в связи с торжественной церемонией открытия Айя-Софии как мечети. Были задействованы около 17 тысяч полицейских, на крышах близлежащих зданий дежурили спецназовцы, над районом Айя-Софии барражировали несколько вертолетов.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.