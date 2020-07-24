https://ria.ru/20200724/1574866866.html
Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:52
2020-07-24T16:20
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574835520.html
Алексей Веселин
Слишком запоздалые и уже бесполезные шаги. Хотя тренд на снижение ключевой ставки в целом верен. Ставку можно безболезненно снизить до уровня реальной инфляции это где-то 2,5 % Рубль, настолько слаб, что он и на это не отреагирует.
24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c877a9fa9700bdccbf9d41aafdca04c6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости
. Центробанк
снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.
Как рассказали в регуляторе, на уровень инфляции влияют несколько факторов, несмотря на то, что в целом ситуация стабилизировалась.
"Смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — отметили в ЦБ
.
При этом регулятор допустил снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, это будет зависеть от динамики инфляции и развития экономики.
После решения Центробанка курс рубля практически не изменился, стоимость национальной валюты лишь незначительно снизилась.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В августе ситуация может измениться, все будет зависеть от отчетов международных компаний за второе полугодие и темпов восстановления экономики.
По мнению финансового эксперта и инвестора Яна Марчинского, отчеты могут быть хуже ожиданий, что спровоцирует волну распродаж по всему миру. В такой ситуации инвесторы предпочтут активы в более стабильных валютах.