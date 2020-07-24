Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574866866.html
Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:20
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c877a9fa9700bdccbf9d41aafdca04c6.jpg
https://ria.ru/20200711/1574189681.html
https://ria.ru/20200724/1574835520.html
Слишком запоздалые и уже бесполезные шаги. Хотя тренд на снижение ключевой ставки в целом верен. Ставку можно безболезненно снизить до уровня реальной инфляции это где-то 2,5 % Рубль, настолько слаб, что он и на это не отреагирует.
24
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c877a9fa9700bdccbf9d41aafdca04c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2b7e0ea97278bc652f0d1f8147c46059.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_17fa13db43b0f334b4a81f19016807e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%

14:52 24.07.2020 (обновлено: 16:20 24.07.2020)
10708
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.
Как рассказали в регуляторе, на уровень инфляции влияют несколько факторов, несмотря на то, что в целом ситуация стабилизировалась.
"Смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — отметили в ЦБ.
При этом регулятор допустил снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, это будет зависеть от динамики инфляции и развития экономики.
Российские рубли
11 июля, 08:00
"Пропал аппетит". Что будет в августе с курсом рубля
После решения Центробанка курс рубля практически не изменился, стоимость национальной валюты лишь незначительно снизилась.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Здание Банка России в Москве
Вчера, 08:56
Эксперты рассказали, как ЦБ влияет на carry trade и курс рубля
В августе ситуация может измениться, все будет зависеть от отчетов международных компаний за второе полугодие и темпов восстановления экономики.
По мнению финансового эксперта и инвестора Яна Марчинского, отчеты могут быть хуже ожиданий, что спровоцирует волну распродаж по всему миру. В такой ситуации инвесторы предпочтут активы в более стабильных валютах.
16422131
Обсудить 12
Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Слишком запоздалые и уже бесполезные шаги. Хотя тренд на снижение ключевой ставки в целом верен. Ставку можно безболезненно снизить до уровня реальной инфляции это где-то 2,5 % Рубль, настолько слаб, что он и на это не отреагирует.
24 июля, 15:53
Алексей Веселин
1700205
Рекомендуем
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Твери
Губернатор Тверской области в пятый раз стал отцом
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Массовая драка в Москве
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса
Нападение на ресторан 1001 ночь
"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Полицейский автомобиль
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
Здание Банка России в Москве
Эксперты рассказали, как ЦБ влияет на carry trade и курс рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния