Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.

Как рассказали в регуляторе, на уровень инфляции влияют несколько факторов, несмотря на то, что в целом ситуация стабилизировалась.

"Смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — отметили в ЦБ

При этом регулятор допустил снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, это будет зависеть от динамики инфляции и развития экономики.

После решения Центробанка курс рубля практически не изменился, стоимость национальной валюты лишь незначительно снизилась.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

В августе ситуация может измениться, все будет зависеть от отчетов международных компаний за второе полугодие и темпов восстановления экономики.