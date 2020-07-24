https://ria.ru/20200724/1574866766.html
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
В Москве неизвестный мужчина ударил в живот 16-летнюю беременную школьницу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:51
2020-07-24T14:59
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200516/1571530630.html
Лаврентий Павлович
Где прызывы лишить гражданства, и выслать в космос?
43
Тимур Рашидов
О времена, о нравы... Беременная школьница... Ужас. И это поколение мы сами создали.
14
18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия