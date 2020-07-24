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В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
В Москве неизвестный мужчина ударил в живот 16-летнюю беременную школьницу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:59
москва
происшествия
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Где прызывы лишить гражданства, и выслать в космос?
43
О времена, о нравы... Беременная школьница... Ужас. И это поколение мы сами создали.
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москва
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН

14:51 24.07.2020 (обновлено: 14:59 24.07.2020)
13872
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве неизвестный мужчина ударил в живот 16-летнюю беременную школьницу, сообщил РЕН ТВ.
Пострадавшую госпитализировали, есть угроза выкидыша.
По информации телеканала, школьница находится на 30 неделе беременности, забеременела она от своего 20-летнего друга.
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1028241925763
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О времена, о нравы... Беременная школьница... Ужас. И это поколение мы сами создали.
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