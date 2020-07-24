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ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:51
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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донбасс
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе

14:51 24.07.2020
15709
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и объектах гражданской инфраструктуры населенных пунктов, подконтрольных Украине", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что на текущей неделе бронетехника и вооружение украинских силовиков зафиксированы в шести подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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