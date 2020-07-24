В Алтайском крае выявили очаг COVID-19 в психоневрологическом интернате

БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Более 20 человек заболели Более 20 человек заболели коронавирусом в Пещерском психоневрологическом интернате в Залесовском районе Алтайского края , сообщает пресс-служба регионального правительства.

"При переводе учреждения в закрытый режим работы было проведено профилактическое тестирование сотрудников, в ходе которого выявлено 19 работников с положительным результатом. Они незамедлительно были отстранены от работы и находятся дома. Кроме этого, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявлены двое инфицированных среди проживающих в интернате, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Учреждение работает в закрытом режиме с 14 июля 2020 года. В нем проживает 277 человек, обслуживание которых в режиме двухнедельной вахты осуществляют 32 сотрудника.

"В учреждении проведены согласованные с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Сотрудники соблюдали строгий масочный режим и дезинфекцию, что позволило избежать массового распространения инфекции среди проживающих", - уточняет пресс-служба.

Ситуация находится на контроле минсоцзащиты Алтайского края. Отмечается, что в регионе 34 стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают в "закрытом режиме". В них проживают почти 5 тысяч человек.