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В Алтайском крае выявили очаг COVID-19 в психоневрологическом интернате
Более 20 человек заболели коронавирусом в Пещерском психоневрологическом интернате в Залесовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край

В Алтайском крае выявили очаг COVID-19 в психоневрологическом интернате

14:48 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Более 20 человек заболели коронавирусом в Пещерском психоневрологическом интернате в Залесовском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"При переводе учреждения в закрытый режим работы было проведено профилактическое тестирование сотрудников, в ходе которого выявлено 19 работников с положительным результатом. Они незамедлительно были отстранены от работы и находятся дома. Кроме этого, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявлены двое инфицированных среди проживающих в интернате, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Учреждение работает в закрытом режиме с 14 июля 2020 года. В нем проживает 277 человек, обслуживание которых в режиме двухнедельной вахты осуществляют 32 сотрудника.
"В учреждении проведены согласованные с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Сотрудники соблюдали строгий масочный режим и дезинфекцию, что позволило избежать массового распространения инфекции среди проживающих", - уточняет пресс-служба.
Ситуация находится на контроле минсоцзащиты Алтайского края. Отмечается, что в регионе 34 стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают в "закрытом режиме". В них проживают почти 5 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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