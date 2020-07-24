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В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере
Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новокузнецкий район, кемеровская область

В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере

14:48 24.07.2020
2583
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
"В центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое детей, четыре взрослых. У детей заболевание проходит бессимптомно", – рассказали в пресс-службе.
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В министерстве отметили, что о случившемся проинформированы все родителей отдыхавших в центре детей.
"С каждым была проведена индивидуальная беседа. В результате принято решение до 27 июля вывезти всех отдыхающих детей из лагеря. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию. Родители на это время также получат официальный больничный", – уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что в центре "Сибирская сказка" соблюдаются все требования Роспотребнадзора.
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"Во всех помещениях центра ежедневно проводится влажная уборка, дезинфекция, обеззараживание воздуха; раз в неделю – генеральная уборка. Все дети и взрослые дважды в день (утром и вечером) проходят термометрию. Обеспечены все условия для обработки рук с использованием антисептика. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, используют защитные маски и перчатки", – подчеркивает ведомство.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новокузнецкий районКемеровская область
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