В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере

КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"В центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое детей, четыре взрослых. У детей заболевание проходит бессимптомно", – рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что о случившемся проинформированы все родителей отдыхавших в центре детей.

"С каждым была проведена индивидуальная беседа. В результате принято решение до 27 июля вывезти всех отдыхающих детей из лагеря. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию. Родители на это время также получат официальный больничный", – уточнили в министерстве.

Подчеркивается, что в центре "Сибирская сказка" соблюдаются все требования Роспотребнадзора.

"Во всех помещениях центра ежедневно проводится влажная уборка, дезинфекция, обеззараживание воздуха; раз в неделю – генеральная уборка. Все дети и взрослые дважды в день (утром и вечером) проходят термометрию. Обеспечены все условия для обработки рук с использованием антисептика. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, используют защитные маски и перчатки", – подчеркивает ведомство.