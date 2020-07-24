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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574866163.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 2755
Более 78% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 2755

14:44 24.07.2020
62
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Более 78% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"По результатам исследований выявлено 3529 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровело всего 2755 пациентов", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 173 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 73, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7747 человек, остаются под наблюдением 393 человека, в том числе 220 – в условиях самоизоляции на дому. В Ингушетии скончались 72 пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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