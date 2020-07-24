В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 2755

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Более 78% заразившихся Более 78% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

"По результатам исследований выявлено 3529 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровело всего 2755 пациентов", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 173 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 73, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7747 человек, остаются под наблюдением 393 человека, в том числе 220 – в условиях самоизоляции на дому. В Ингушетии скончались 72 пациента с коронавирусом.