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В Крыму создали новое министерство
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о создании в регионе нового ведомства - министерства жилищной политики и государственного строительного надзора. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:43
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_a47ca5a698abd8d809edf8c7f54dabc6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, политика

В Крыму создали новое министерство

14:43 24.07.2020
659
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака
© РИА Новости / Макс Ветров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о создании в регионе нового ведомства - министерства жилищной политики и государственного строительного надзора.
"Реорганизовать службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
Вчера, 14:07Туризм
Аксенов оценил уровень туризма в Крыму
Ранее Аксенов сообщил, что намерен реорганизовать службу государственного строительного надзора Крыма, так как наладить прозрачную систему работы данной структуры так и не удалось. Как следствие, "служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов".
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
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