В Крыму создали новое министерство

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о создании в регионе нового ведомства - министерства жилищной политики и государственного строительного надзора.
"Реорганизовать службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
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Ранее Аксенов сообщил, что намерен реорганизовать службу государственного строительного надзора Крыма, так как наладить прозрачную систему работы данной структуры так и не удалось. Как следствие, "служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов".