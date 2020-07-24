В Крыму создали новое министерство

"Реорганизовать службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Ранее Аксенов сообщил, что намерен реорганизовать службу государственного строительного надзора Крыма, так как наладить прозрачную систему работы данной структуры так и не удалось. Как следствие, "служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов".