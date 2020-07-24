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Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса, согласно которому туроператор будет обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, михаил мишустин

Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса

14:40 24.07.2020 (обновлено: 14:41 24.07.2020)
1342
© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса, согласно которому туроператор будет обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся из-за ограничений на фоне коронавируса поездку, либо организовать новую до конца следующего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
По его словам, особый порядок будет действовать до 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление подписано.

"С момента их публикации в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года. По той же схеме должны будут действовать гостиницы при отказе клиента от брони", - сказал он.

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ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмМихаил Мишустин
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