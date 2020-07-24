https://ria.ru/20200724/1574865856.html
Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса, согласно которому туроператор будет обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:40
2020-07-24T14:41
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михаил мишустин
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, михаил мишустин