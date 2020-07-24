МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство ввело особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса, согласно которому туроператор будет обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся из-за ограничений на фоне коронавируса поездку, либо организовать новую до конца следующего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.