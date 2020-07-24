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Захарова рассказала о программе по вывозу россиян из-за рубежа
Программа по вывозу россиян из-за рубежа продолжится после возобновления регулярных авиарейсов с тремя странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Захарова рассказала о программе по вывозу россиян из-за рубежа

14:39 24.07.2020 (обновлено: 14:43 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Программа по вывозу россиян из-за рубежа продолжится после возобновления регулярных авиарейсов с тремя странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что РФ с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами - Британией, Турцией и Танзанией.
"Вот только что у нас председатель правительства и вице-премьер объявили о возобновлении регулярных рейсов в три страны, сейчас это только три страны. При этом у нас продолжает работать и вывозная программа", - сказала Захарова в ходе консультаций с официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин по информационной проблематике.
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