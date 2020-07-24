В Кузбассе проверят данные о женщине, угрожавшей подросткам гвоздями

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина угрожает подросткам, которые якобы обидели ее сына. "Кому из вас гвоздь в башку вбить прям сейчас?.. Я гвоздь реально тебе в шею… Я три раза сидела. Ты хочешь, чтобы еще раз из-за тебя отсидела?" – говорит женщина на видео, обращаясь к подросткам.