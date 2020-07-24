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В Кузбассе проверят данные о женщине, угрожавшей подросткам гвоздями
Полицейские в городе Юрга проверяют инцидент между подростками и женщиной, которая, вступившись за сына, угрожала вбить в них гвозди, сообщило ГУМВД по... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:37
юрга
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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юрга, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе проверят данные о женщине, угрожавшей подросткам гвоздями

14:37 24.07.2020
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© Flickr / Craig DugasГвоздь
Гвоздь
© Flickr / Craig Dugas
Гвоздь. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Полицейские в городе Юрга проверяют инцидент между подростками и женщиной, которая, вступившись за сына, угрожала вбить в них гвозди, сообщило ГУМВД по Кемеровской области, отметив, что конфликтующие стороны уже примирились.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина угрожает подросткам, которые якобы обидели ее сына. "Кому из вас гвоздь в башку вбить прям сейчас?.. Я гвоздь реально тебе в шею… Я три раза сидела. Ты хочешь, чтобы еще раз из-за тебя отсидела?" – говорит женщина на видео, обращаясь к подросткам.
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Также на записи видно, как женщина приближается к подростку и пытается применить к нему физическую силу.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 16-летнего сына ударила женщина. В настоящее время участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего. Все участники данного инцидента установлены и опрошены. Травм в результате случившегося подросток не получил", – сообщает пресс-служба полицейского главка.
Уточняется, что полицейский выяснил, что мать одного из несовершеннолетних вступилась за сына после произошедшей между подростками ссоры. "Сейчас стороны примирились и отказались от взаимных претензий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", – уточнили в ведомстве.
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"Она (мать - ред.) ударила его (подростка - ред.) рукой, в которой находился гвоздь, была у него небольшая царапина. От разбирательств они отказались, проходить медицинское освидетельствование – аналогично. Соответственно, никаких травм номинально нет ни у кого", – пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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