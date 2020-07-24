В Омской области ввели режим ЧС из-за засухи

ОМСК, 24 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Режим ЧС ввели на территории Омской области из-за засухи и суховея, соответствующее распоряжение подписал губернатор в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минсельхоза.

Ранее режим ЧС из-за засухи объявили восемь районов Омской области из 32, число страдающих из-за суховея районов на сегодня девять. Глава минсельхоза Николай Дрофа пояснял, что в регионе из-за минимального количества осадков наблюдаются такие опасные явления, как засуха и суховей. Ведомство собиралось ходатайствовать перед губернатором Александром Бурковым о распространении режима ЧС на всей территории области. Чтобы аграрии смогли получить компенсации убытков, посевные площади должны быть застрахованы, отмечали в министерстве.

"Только что губернатор Омской области подписал распоряжение о введении режима ЧС в Омской области из-за засухи", - сказали пресс-службе.

"В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией регионального характера в целях снижения негативных последствий от указанных опасных природных явлений… ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте документа, который в ближайшее время появится на официальных ресурсах региона.

Распоряжение определяет, что границами зоны ЧС необходимо считать границы Омской области.

"Жара повлияла практически на все культуры: в связи с высокой температурой развитие растений произошло намного быстрее обычного, но с потерей тех или иных качеств. Уборочную пришлось начать на месяц раньше. От завышенной температуры страдает кукуруза, у которой сейчас как раз идёт интенсивный рост. Тепла достаточно, но нет влаги", - пояснили РИА Новости в минсельхозе.

По данным ведомства, в июле 10 дней максимальная температура воздуха была выше +25 градусов при влажности 30% и скорости ветра 7 метров в секунду. Эти погодные условия, считают в минсельхозе, ставят под угрозу урожай. В регионе сегодня застраховано 547 тысяч гектаров посевных площадей разных культур, в том числе зерновых и масличных.