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В Омской области ввели режим ЧС из-за засухи
Режим ЧС ввели на территории Омской области из-за засухи и суховея, соответствующее распоряжение подписал губернатор в пятницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:17
александр бурков
омская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр бурков, омская область, происшествия

В Омской области ввели режим ЧС из-за засухи

14:36 24.07.2020 (обновлено: 15:17 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗасуха
Засуха
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Засуха. Архивное фото
ОМСК, 24 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Омской области из-за засухи и суховея, соответствующее распоряжение подписал губернатор в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минсельхоза.
Ранее режим ЧС из-за засухи объявили восемь районов Омской области из 32, число страдающих из-за суховея районов на сегодня девять. Глава минсельхоза Николай Дрофа пояснял, что в регионе из-за минимального количества осадков наблюдаются такие опасные явления, как засуха и суховей. Ведомство собиралось ходатайствовать перед губернатором Александром Бурковым о распространении режима ЧС на всей территории области. Чтобы аграрии смогли получить компенсации убытков, посевные площади должны быть застрахованы, отмечали в министерстве.
Засуха в Челябинской области
Вчера, 12:34
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за почти двухмесячной засухи
"Только что губернатор Омской области подписал распоряжение о введении режима ЧС в Омской области из-за засухи", - сказали пресс-службе.
"В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией регионального характера в целях снижения негативных последствий от указанных опасных природных явлений… ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте документа, который в ближайшее время появится на официальных ресурсах региона.
Распоряжение определяет, что границами зоны ЧС необходимо считать границы Омской области.
Засуха
23 июля, 03:20
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
"Жара повлияла практически на все культуры: в связи с высокой температурой развитие растений произошло намного быстрее обычного, но с потерей тех или иных качеств. Уборочную пришлось начать на месяц раньше. От завышенной температуры страдает кукуруза, у которой сейчас как раз идёт интенсивный рост. Тепла достаточно, но нет влаги", - пояснили РИА Новости в минсельхозе.
По данным ведомства, в июле 10 дней максимальная температура воздуха была выше +25 градусов при влажности 30% и скорости ветра 7 метров в секунду. Эти погодные условия, считают в минсельхозе, ставят под угрозу урожай. В регионе сегодня застраховано 547 тысяч гектаров посевных площадей разных культур, в том числе зерновых и масличных.
В пятницу режим ЧС из-за двухмесячной засухи объявили в Челябинской области.
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Александр БурковОмская областьПроисшествия
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