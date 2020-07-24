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В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:34
уголовное дело сергея фургала
общество
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Задолбали эти протестующие, никто не работает чтоли? Заказал четверых ну и фиг, с кем не бывает, отпустить и забыть, совсем уже. На ютубе кстати заметил периодически мелькают видосики борцов с "режимом" - сотня подписчиков, с стандартными ботами пишущими коментарии под видео, и чистящие коменты других. Насчет заграницы не знаю , но из соседних республик возможно
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бессмысленные реплики Пескова можно в TIK-TOK отсылать, они как раз для людей не обременённых интеллектом...
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528641_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f4092d61c56245e95854f3299a5e0d89.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
уголовное дело сергея фургала, общество

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

14:34 24.07.2020
53882
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что со временем к протестам присоединились "квази- и псевдооппозиционеры", а также "специальные дебоширы".
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Песков заверил, что правоохранительные органы делают свою работу корректно и правильно, а раскачивания ситуации никто не допустит.
Представитель Кремля также объяснил, почему врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не выходит к протестующим.
По его словам, у нового главы региона накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения. Песков отметил, что необходимо "подождать какое-то время", перед тем, как давать какие-либо оценки.
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"Избежать провокаций"

Ранее Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.
Он обсудил ситуацию с региональными главами полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, СК.
"В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", — сказал Дегтярев.
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С чего начались протесты

Протесты в городе начались после ареста тогда еще действующего губернатора Сергея Фургала. Его обвинили в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах.
Акции проходят каждый день с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
Самые массовые митинги были 11 и 18 июля, они собрали до 12 тысяч и до 10 тысяч человек соответственно. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения инфекцией.
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Уголовное дело Сергея ФургалаОбщество
Популярные комментарии
Задолбали эти протестующие, никто не работает чтоли? Заказал четверых ну и фиг, с кем не бывает, отпустить и забыть, совсем уже. На ютубе кстати заметил периодически мелькают видосики борцов с "режимом" - сотня подписчиков, с стандартными ботами пишущими коментарии под видео, и чистящие коменты других. Насчет заграницы не знаю , но из соседних республик возможно
24 июля, 15:12
Король Фей
481003115
бессмысленные реплики Пескова можно в TIK-TOK отсылать, они как раз для людей не обременённых интеллектом...
24 июля, 14:59
SSanchousg80
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