В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Митинги в Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

При этом он отметил, что со временем к протестам присоединились "квази- и псевдооппозиционеры", а также "специальные дебоширы".

Песков заверил, что правоохранительные органы делают свою работу корректно и правильно, а раскачивания ситуации никто не допустит.

По его словам, у нового главы региона накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения. Песков отметил, что необходимо "подождать какое-то время", перед тем, как давать какие-либо оценки.

"Избежать провокаций"

Ранее Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.

Росгвардии, СК. Он обсудил ситуацию с региональными главами полиции, прокуратуры, ФСБ

"В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", — сказал Дегтярев.

С чего начались протесты

Протесты в городе начались после ареста тогда еще действующего губернатора Сергея Фургала . Его обвинили в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах.

Акции проходят каждый день с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.