Кузнецова сообщила о четырех рейсах в Сирию за российскими детьми

"Рейсы ( в Сирию - ред.) подготовлены. У нас уже 70 комплектов документов на детей готовы... Уже сейчас подготовлено минимум четыре рейса за детьми, они будут реализованы один за другим в течение времени",- сказала Кузнецова журналистам.