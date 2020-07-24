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Война в Сирии
https://ria.ru/20200724/1574865037.html
Кузнецова сообщила о четырех рейсах в Сирию за российскими детьми
Рейсы за российскими детьми, находящимися в зоне боевых действий в Сирию уже подготовлены, планируется четыре рейса, документы готовы на 70 детей, заявила... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:53
война в сирии
анна кузнецова
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анна кузнецова, сирия, в мире

Кузнецова сообщила о четырех рейсах в Сирию за российскими детьми

14:33 24.07.2020 (обновлено: 14:53 24.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рейсы за российскими детьми, находящимися в зоне боевых действий в Сирию уже подготовлены, планируется четыре рейса, документы готовы на 70 детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Крашенинников уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию.
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"Рейсы ( в Сирию - ред.) подготовлены. У нас уже 70 комплектов документов на детей готовы... Уже сейчас подготовлено минимум четыре рейса за детьми, они будут реализованы один за другим в течение времени",- сказала Кузнецова журналистам.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
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