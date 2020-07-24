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МИД ответил на заявления США и Британии об испытаниях оружия в космосе
Испытания российского космического аппарата, проведенные Минобороны в середине июля, не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:56
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, сша, в мире

МИД ответил на заявления США и Британии об испытаниях оружия в космосе

14:32 24.07.2020 (обновлено: 14:56 24.07.2020)
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© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© NASA / Jessica Meir
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Испытания российского космического аппарата, проведенные Минобороны в середине июля, не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право, заявили в МИД РФ.
"Проведённые Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права. По информации нашего военного ведомства, российский "спутник-инспектор" провёл проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления",- говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
23 июля, 08:00
"У них такого нет": какое оружие России больше всего беспокоит США
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения США, заявил, что Россия привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
23 июля, 04:39
США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
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