МИД ответил на заявления США и Британии об испытаниях оружия в космосе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Испытания российского космического аппарата, проведенные Минобороны в середине июля, не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право, заявили в МИД РФ.
"Проведённые Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права. По информации нашего военного ведомства, российский "спутник-инспектор" провёл проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления",- говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения США, заявил, что Россия привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.