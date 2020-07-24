На Украине предлагают сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу. <....> Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", — написал он.

По словам главы Минюста, приобрести такой подарок можно онлайн на официальном сайте министерства, при покупке потребуется выбрать конкретный следственный изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу.

"Распечатайте сертификат и квитанцию, которые поступят вам на электронную почту. Подарок готов! Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки", — добавил он.