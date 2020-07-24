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На Украине предлагают сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО
Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил в Facebook о новой услуге ведомства — возможности приобрести подарочные сертификаты на пользование платными... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:55
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денис малюська, киев, украина, в мире

На Украине предлагают сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО

14:27 24.07.2020 (обновлено: 15:55 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКамера следственного изолятора
Камера следственного изолятора
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Камера следственного изолятора. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил в Facebook о новой услуге ведомства — возможности приобрести подарочные сертификаты на пользование платными камерами в следственных изоляторах.
Ранее Малюська предложил в качестве эксперимента в некоторых СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. В следующем году будет принято решение, стоит ли закрепить такую возможность на законодательном уровне. Первые "комфортные" камеры появились в Киеве в начале мая.
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"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу. <....> Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", — написал он.

По словам главы Минюста, приобрести такой подарок можно онлайн на официальном сайте министерства, при покупке потребуется выбрать конкретный следственный изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу.
"Распечатайте сертификат и квитанцию, которые поступят вам на электронную почту. Подарок готов! Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки", — добавил он.
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Также Малюська отметил, что если в течение указанного срока сертификатом не воспользуются, средства передадут в качестве благотворительной помощи следственному изолятору.
В заключение министр добавил, что, несмотря на шуточный тон поста, сам сервис является настоящим.
151232024
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Денис МалюськаКиевУкраинаВ мире
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