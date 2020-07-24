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В Мадриде предложили ввести тестирование на COVID-19 перед перелетами
Власти Мадрида предлагают ввести обязательное тестирование на COVID-19 перед перелетами, заявил советник здравоохранения столичного региона Энрике Руис... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:26
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В Мадриде предложили ввести тестирование на COVID-19 перед перелетами

14:26 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МАДРИД, 24 июл – РИА Новости. Власти Мадрида предлагают ввести обязательное тестирование на COVID-19 перед перелетами, заявил советник здравоохранения столичного региона Энрике Руис Эскудеро.
По его мнению, власти Испании должны договориться с другими странами, гражданам которых разрешен въезд в страну, проводить за 24-48 часов тесты на коронавирус. "То же самое мы просим и для путешественников из Мадрида, которые направляются за пределы Испании", - заявил советник в интервью радиостанции Onda Cero.
По словам Руиса Эскудеро, принимаемых в настоящее время "мер недостаточно". Сейчас пассажирам, прибывающим в мадридский аэропорт Барахас – Адольфо Суарес, лишь меряют температуру, они заполняют анкеты и проходят "визуальный осмотр". "Из 67 зараженных, которые прибыли с мая, большинство из американских стран, и только о четверых сообщили службы здравоохранения (в аэропорту)", - сообщил советник.
Поясняя, почему мадридские власти в отличие от других регионов пока не вводят обязательное ношение масок на улицах, он обратил внимание, что примерно 80% жителей столицы и так соблюдают эти санитарные меры. Согласно правилам, действующим на всей территории Испании, маску необходимо носить в транспорте, любых закрытых общественных местах, а также на улицах, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в два метра. Однако из-за несоблюдения этого правила, большинство испанских автономных сообществ сделали обязательным ношение масок даже при возможности соблюдать эту дистанцию.
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По словам Руиса Эскудеро, в Мадриде зафиксировано семь локальных вспышек заболевания – большинство в семьях или на работе (всего в Испании – 280).
Тем не менее, мадридские власти вслед за другими регионами на следующей неделе собираются принять дополнительные санитарные меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. Будут введены ограничения на сборы большими компаниями (в том числе на террасах баров и ресторанов), более строгий контроль за вечеринками, сообщил в интервью Onda Cero заместитель советника здравоохранения региона Антонио Сапатеро.
Согласно последним данным минздрава, количество ежедневно выявляемых новых случаев заболевания приближается к тысяче по всей стране, набольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии и Арагоне, власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Власти Сарагосы не рекомендуют уезжать или въезжать в город, вводят ограничения посетителей баров, ресторанов, магазинов, бассейнов, спортивных залов и культурных объектов, бары и дискотеки должны закрываться в 00.00, молодежи запрещено устраивать массовые "пьяные вечеринки".
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Заместитель директора испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Мария Хосе Сьерра накануне подтвердила, что в Испании идет тенденция увеличения случаев заражения и не исключила второй волны эпидемии. "Возможно, будет вторая волна, но мы должны подождать и посмотреть, как будет меняться ситуация и будут ли эффективно контролировать вспышки", - заявила она на пресс-конференции.
За последние две недели в Испании выявлены 16 410 случаев заражения COVID-19, за неделю – 10 220, за последние семь дней скончались семь человек. Общее число выявленных случаев с начала эпидемии превысило 270 тысяч человек, умерли, по данным минздрава, 28,4 тысячи пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КаталонияМадрид (город)ИспанияВ мире
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