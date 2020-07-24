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Посольство Армении призывает соотечественников быть сдержанными
Посольство Армении в РФ после случившейся в четверг в Москве массовой драки заявляет об умышленных и провокационных действиях в отношении своей диаспоры,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гумвд, москва, азербайджан, армения, в мире

Посольство Армении призывает соотечественников быть сдержанными

14:24 24.07.2020
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© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
© Фото : Посольство Армении в РФ
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Посольство Армении в РФ после случившейся в четверг в Москве массовой драки заявляет об умышленных и провокационных действиях в отношении своей диаспоры, призывает граждан республики быть сдержанными и бдительными.
Как сообщила ранее пресс-служба ГУМВД по Москве, полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека. Конфликт произошел вечером 23 июля на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара. Одного из участников драки доставили в больницу с резаной раной плеча. По факту драки полиция проводит проверку.
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"События последней ночи, которые сопровождались многочисленными провокациями, а также нападением на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз указывают на умышленный характер действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - расшатать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране",- говорится в заявлении посольства Армении в России, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Как указывает посольство, "в последние дни мы продолжаем фиксировать попытки азербайджанской стороны перенести напряженную ситуацию, вызванную обстановкой на армяно-азербайджанской границе, на территорию РФ и создать конфликт между общинами двух народов".
Авторы сообщения заявляют, что, в частности, эти проявления имели место на торгово-экономических площадках Москвы и других городов России.
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"О произошедших этой ночью событиях, как и о других попытках провокаций, посольство, Союз армян России и другие структуры уведомили соответствующие органы РФ. Мы считаем, что должны быть предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий. Находящиеся на территории России хозяйствующие субъекты, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ",- говорится в сообщении.
Дипмиссия обратилась к находящимся в России гражданам Армении быть бдительными и сдержанными. "Одновременно, исходя из сложившейся ситуации и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, просим наших соотечественников быть бдительными, сдержанными и не поддаваться провокациям, не принимать участие в разных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны. Мы продолжаем работу в направлении решения возникших проблем, придерживаясь принципа сохранения межнационального спокойствия",- говорится в сообщении.
Комментариями представителей Азербайджана РИА Новости не располагает.
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ГУМВДМоскваАзербайджанАрменияВ мире
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