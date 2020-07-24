Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии

"Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, у нас маловато "майданутых", их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. ред.), по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — отметил белорусский президент.