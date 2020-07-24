Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии

МИНСК, 24 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать военных для наведения общественного порядка в республике, но "всякое может быть".
"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года (после попытки во время акции оппозиции части протестующих против итогов президентских выборов проникнуть в Дома правительства. — ред.), я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай", — цитирует Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь.
Он отметил, что "нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам". "Но всякое может быть. Примером тому являются США", — сказал он. Белорусский лидер отметил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу для наведения общественного порядка. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых — это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится — а не дай бог, рухнет — эта империя, миру будет несладко", — сказал он во время посещения в Марьиной Горке 5-й отдельной бригады специального назначения.
Лукашенко обратил внимание, что бойцы белорусского спецназа хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.
"Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, у нас маловато "майданутых", их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. ред.), по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — отметил белорусский президент.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента страны, основной день голосования назначен на 9 августа.
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