Разработан новый метод лечения вируса герпеса

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ученые из Ученые из Швеции США на примере вируса герпеса создали принципиально новый метод борьбы с неизлечимыми вирусными инфекциями. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogenes.

Вирусы герпеса, попадая в организм, остаются там на всю жизнь — периодические обострения сменяются латентными периодами, а существующие противовирусные препараты, действие которых нацелено на вирусные белки, приводят к быстрому развитию резистентности у патогена, что затрудняет лечение.

Алекс Эвилевич (Alex Evilevitch) из Лундского университета в Швеции предложил новый метод, основанный на физических, а не биологических свойствах вируса.

Вирус состоит из тонкой белковой оболочки, капсида, а внутри него находится его геном. Ученый ранее обнаружил, что вирус герпеса имеет высокое внутреннее давление, потому что он плотно упакован генетическим материалом.

"Давление составляет 20 атмосфер, что в четыре раза выше, чем в бутылке шампанского, и это позволяет вирусам герпеса инфицировать клетку, выбрасывая свои гены с высокой скоростью в ядро клетки после того, как вирус проник в нее. Затем клетка превращается в небольшую вирусную фабрику, которая производит новые вирусы, распространяющиеся по тканям и убивающие другие клетки, что приводит к различным болезненным состояниям", — приводится в пресс-релизе Лундского университета объяснение Эвилевича.

Молекулы нового препарата проникают в белковые оболочки вируса и не дают генам покинуть вирус, чтобы заразить клетку. Такой, чисто физический метод не приводит к возникновению резистентности и действует независимо от мутаций вируса, потому что мутации не влияют на внутреннее давление вируса.

"Мы создали новый, уникальный подход к изучению вирусов на основе их конкретных физических свойств, — говорит ученый. — Наше открытие знаменует собой прорыв в разработке противовирусных препаратов, поскольку он не нацелен на специфические вирусные белки, которые могут быстро мутировать, вызывая развитие лекарственной устойчивости".

Результаты доклинических исследований в Национальном институте здравоохранения США подтвердили, что новая молекула способна проникать в вирус и "выключать" давление в геноме вируса, не повреждая клетки. Противовирусное действие нового препарата оказался в несколько раз выше, чем при стандартном лечении герпеса ацикловиром. Также эффективно он работал в случае устойчивых штаммов герпесвируса, против которых ацикловир бессилен.

"Лекарства, доступные сегодня для борьбы с вирусными инфекциями, специализированы против вирусных белков, и если вирус мутирует, что происходит регулярно, лекарство становится неэффективным, — отмечает Эвилевич. — Если удастся разработать лечение, которое атакует физические свойства вируса, такие как снижение давления внутри оболочки вируса герпеса, можно будет противостоять множеству различных типов вирусных инфекций в пределах одного семейства вирусов с помощью одного и того же препарата".

Поскольку все типы вирусов герпеса имеют сходную структуру и физические свойства, авторы исследования надеются, что новый метод будет работать против всей группы, включая резистентные штаммы.

Это особенно актуально для лечения пациентов с нарушенной иммунной системой, у которых потребность в лечении герпеса является самой большой — например, у новорожденных детей, пациентов с ВИЧ, раком или тех, кто подвергся трансплантации органов