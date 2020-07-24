S7 Airlines готова к началу полетов за границу

"На данный момент мы не получали никаких официальных документов от регулирующих органов. Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением", - сказала представитель компании.