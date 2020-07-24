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S7 Airlines готова к началу полетов за границу
Российская авиакомпания S7 готова к началу полетов за границу, ждет разрешения, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, татьяна голикова, s7 airlines, великобритания, турция, танзания, в мире

S7 Airlines готова к началу полетов за границу

14:20 24.07.2020 (обновлено: 14:24 24.07.2020)
765
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании S7. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 готова к началу полетов за границу, ждет разрешения, сообщила РИА Новости представитель компании.
"На данный момент мы не получали никаких официальных документов от регулирующих органов. Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением", - сказала представитель компании.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами - это Британия, Турция и Танзания.
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