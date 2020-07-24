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Росавиация уведомит авиакомпании и аэропорты о рейсах за рубеж
Росавиация уведомит по принятым решениям по международным полетам авиакомпании, аэропорты и авиавласти соответствующих стран, сообщила журналистам представитель РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:24
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татьяна голикова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
туризм, новости - туризм, татьяна голикова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), великобритания, турция, танзания, общество

Росавиация уведомит авиакомпании и аэропорты о рейсах за рубеж

14:20 24.07.2020 (обновлено: 14:24 24.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росавиация уведомит по принятым решениям по международным полетам авиакомпании, аэропорты и авиавласти соответствующих стран, сообщила журналистам представитель ведомства.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами - это Британия, Турция и Танзания.
"Во исполнение принятых решений Росавиация уведомит в установленном порядке авиакомпании и аэропорты, также будут проинформированы авиационные власти соответствующих иностранных государств", - сказала представитель ведомства.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТатьяна ГоликоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ВеликобританияТурцияТанзанияОбщество
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